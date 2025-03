9 de Julio: "Va a haber pérdidas grandes, teníamos un cosechón inmenso"

Foto Diario El 9 de Julio

Al aire de LU32, Juan Pablo Boufflet, secretario de Obras y Servicios Púbicos del Municipio de 9 de Julio, brindó una actualización de la situación de la ciudad luego del temporal que afectó a la provincia.