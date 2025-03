Despidos en Cerro Negro: “Esto va a requerir muchísimo diálogo pero hay que buscarle alternativas

El delegado regional del Ministerio de Trabajo se refirió a los despidos de trabajadores de Cerro Negro y señaló que era una situación que ya venía hablando con el gremio y el área de Recursos Humanos de la empresa. “Vamos a intentar buscar una solución”, dijo el Dr. Lucas Miriuka.