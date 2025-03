Confirman fecha del Festival de Doma y Folclore 2026: será en febrero

Ricardo Sosa, productor del mismo, reveló en LU32 que mantendrán la realización en tres días para la 22° edición. Adelantó que la rifa tendrá 78 millones de pesos en los premios finales. Por otro lado, sostuvo que este sábado, desde las 21:30, se podrán ver algunas de las actuaciones que se dieron este año en el escenario Horacio Gurany, en la pantalla de la TV Pública.