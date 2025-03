"El argentino aprendió a cuidar su dinero"

Fernando Savore, vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires (FABA), conversó con LU32 acerca de la actualidad del rubro al que representa, sobre todo a la caída del consumo. También reflexionó acerca de cómo se adecuan los hábitos de compra de los argentinos a los diferentes momentos económicos.