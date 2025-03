Se presentó el curso de técnico en la Liga de Futbol

El ciclo lectivo 2025 ya inició el 10 de marzo y se dicta lunes y martes a través de la aplicación Zoom. En 60 minutos estuvo Alfredo Ferrer, quien junto a su hermano encabezan el curso.Ferrer brindó una conferencia en la sede de la Liga de Fútbol para informar sobre el curso que dicta la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA).

La charla tuvo lugar en la sede de la sede de la calle Dorrego, y fue abierta a todos aquellos interesados en la carrera.