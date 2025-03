En el día del Síndrome de Down, pintan mural en El Provincial

El Municipio de Olavarría invita a ser parte de una atractiva actividad, con el objetivo de enviar un mensaje de empatía e inclusión a toda la comunidad. La obra será llevada a cabo por la artista y docente local María Florencia Lurbet, este viernes desde las 16 horas. En diálogo con LU32, la profesora explicó cómo se le ocurrió el diseño y cuál fue la motivación.