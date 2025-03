Hospital Municipal: "Se agilizó el otorgamiento de turnos"

El director del Hospital Municipal Héctor M. Cura, Fernando Alí, expresó al aire de LU32 su conformidad respecto al desempeño del nuevo mecanismo para otorgar turnos en el hospital, el cual rige desde principios de marzo. Esta modificación implica que los afiliados al PAMI tienen prioridad de atención los días miércoles, jueves y viernes de 7 a 13.

Este marzo ha sido considerado el "mes de prueba". Alí confirmó al aire que la prueba ha sido un éxito. "La mayoría de los pacientes ha comprendido y ha aceptado esta propuesta que se hizo para agilizar la velocidad en el otorgamiento de turnos, para aumentar la comodidad de las personas a la hora de solicitar un turno. También vale la pena mencionarlo que mejoró la calidad de trabajo de quienes están en las oficinas de otorgar turnos, tanto presencial como vía WhatsApp", explicó Alí.

Con esta nueva metodología de trabajo, en el Hospital "repartimos durante los cinco días la demanda y salimos de ese embudo que todo el mundo que saca turno en el hospital conoce, que eran los días lunes donde se hacían filas muy largas, donde se solicitaban la mayor cantidad de turnos de la semana y también de alguna manera se saturaba al trabajador", explicó el también secretario de Salud del municipio.

Alí también adelantó que a partir del mes de abril, las ventanillas de cargamiento de turnos presencial que estaban abiertas de 07:00 a 14:00 pasarán a estar abiertas hasta las 15:00 horas.

"Del 10 al 14 de marzo registramos que el total de turnos que se atendieron de personas que se atendieron llega a 2.000 entre los 5 días. De esos turnos, la mayoría de esos son afiliados de PAMI. Fueron 1.378 turnos para afiliados de PAMI", señaló el director del Hospital.

Además, el funcionario destacó que, en comparación con 2023, en 2024 el otorgamiento de turnos aumentó en cantidad. Desde el Hospital esperan que la capacidad de respuesta de la institución esté a la altura de la demanda también en este 2025.

Por último, Fernando Alí precisó que no registran una demanda por encima de lo habitual de pacientes de IOMA. Reconoció que "cuando se dio ese corte entre el círculo médico y la obra social si hubo una demanda creciente en el primer tiempo", pero que la situación actual de IOMA en el Hospital "no obedece a una situación particular de la obra social de IOMA sino a la demanda estacional que están teniendo los vecinos".

Adelantó además que la campaña de vacunación antigripal de este 2025 "será anunciada en estos días".