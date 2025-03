Bahía Blanca: para los comerciantes “la situación es gravísima”



La Presidenta de la Cámara de Comerciantes de Bahía Blanca, Mercedes Corbaz, describió un panorama desolador para el comercio en aquella ciudad y reconoció que si bien habrá ayuda por parte del municipio, “los daños y los gastos dentro de los locales fueron inmensos”