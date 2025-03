Facundo Piecenti: “Lo importante es que nos levantamos rápido después del golpe en el clásico”

El arquero de El Fortín habló en 60 minutos en la previa al choque ante Loma Negra el próximo Domingo. Piecenti remarcó que fue importante haber ganado en Lamadrid con la contundencia que lo hicieron y sobre todo después de haber perdido el clásico frente a Ferro.