Diego Toledo: “Me encontré con un Club hermoso, me tratan muy bien”

El arquero de Loma Negra habló en 60 minutos a la espera del choque del domingo en el “Ricardo Sánchez” frente a El Fortín. “Tenemos un cuerpo técnico muy profesional, laburamos muy bien durante toda la semana, físicamente estamos en muy buenas condiciones”. Dijo Toledo