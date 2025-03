Franco Aguirre: “Siempre jugar esta clase de partidos tiene un gustito especial”

El central de Ferro habló en la previa al clásico ante Racing. Destacó que el equipo de Tucker sigue siendo un duro rival más allá de las bajas luego del Federal. Sobre Ferro dijo que aprovecharon la última fecha libre para acondicionarse en lo físico y ajustar detalles en lo futbolístico para poder llegar de la mejor manera al clásico.