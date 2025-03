Campaña de recolección de juegos didácticos para el Hospital de Pediatría

La Cooperadora del Hospital Municipal comenzó una campaña para la recolección de juegos didácticos con el objetivo de acercarlos al Hospital de Pediatría y los talleres de psicopedagogía que funcionan en los CAPS de la ciudad. “El que quiera donar, que done. Porque todo va a servir para los chicos”, señalaron.