Florencia Torregiani: “Aprendimos a pedir justicia desde el respeto y la alegría y no desde el rencor y el odio”

Florencia es una de las integrantes de “Arrebatando Lagrimas” y este sábado pasó por los estudios de Radio Olavarría. La reconocida murga local presentará su 16° "Carnaval de Locura", evento cultural que realizan año a año luego de su participación en los carnavales de Olavarría y de otras ciudades.