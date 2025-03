‘Ojalá todos los partidos políticos pudiesen estar de acuerdo en la lucha por los Derechos Humanos’

Una de las integrantes de la Junta Promotora que preside y busca reactivar la filial local de la Asamblea Permanente por los Derechos, Florencia Popp, se expresó en LU32, en el marco de la conmemoración del 24 de marzo. En sus respuestas, trazó las líneas que unen la dictadura con la actualidad. También contó cómo es el plan para establecer la APDH Olavarría.