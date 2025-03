La Liga se prepara para su fiesta por el centenario y anuncia invitados especiales

El presidente de la Liga de Fútbol de Olavarría aseguró que para la fiesta de los 100 años habrá invitaciones para el presidente de AFA y varios ex jugadores de la Selección. Además, adelantó que Dalma Maradona estará en Olavarría, para la inauguración del Polideportivo que llevará el nombre de su padre.