Barrio CECO III: "Sabemos la responsabilidad que tenemos"

Al aire de LU32, Miguel Santellán, Secretario General del Centro Empleados de Comercio Olavarría, brindó actualizaciones acerca de las viviendas que conformarán el barrio CECO III. Las inscripciones ya se encuentran abiertas, y se espera que las últimas casas sean entregadas en junio de 2025.