Relacionan la apertura de importaciones con el aumento de desocupación y la baja de los salarios

Foto: Olavarría Noticias

El titular del Centro Empleados de Comercio de Olavarría, Miguel Santellán, que a su vez es vicepresidente de la UNICOM, la reunión de sindicatos de mercantiles del Mercosur, se expresó en torno a las últimas medidas económicas y manifestó cuál es el resultado e intención del gobierno nacional.