Walter Bracamonte: “Fue un partido difícil, me quedó en esa en el final y los tres puntos se fueron para casa”

El cordobés analizó la gran victoria de Ferro ante Racing. Bracamonte reconoció que el partido no fue bueno, pero la victoria siempre es bienvenida. “Fue difícil, duro, pero gracias a Dios se me abrió el arco y llevamos los tres puntos para nuestra casa”. Dijo Walter bracamonte