El Concejo Deliberante realizó la Sesión Especial por el Día de la Memoria

Durante la sesión se aprobaron distintos proyectos de resolución presentados por el bloque Unión por la Patria para declarar de Interés Legislativo distintas iniciativas vinculadas al Día de la Memoria. Se ausentaron con aviso los concejales Oliver Gamondi, Paola Odello, Hilario Galli y Francisco González.



El primero de ellos destacó el 40° Aniversario del Juicio a las Juntas Militares en Argentina, durante el cual la Justicia llevó al banquillo de los acusados a los máximos responsables de la dictadura cívico-militar que devastó el país entre los años 1976 y 1983.



La sesión especial continuó con la sanción de un reconocimiento como "Vecino Destacado" de Olavarría a Carmelo Vinci, a partir de un proyecto impulsado inicialmente por el concejal estudiantil Thiago Bravo de la Escuela Mariano Moreno y aprobado en el Concejo Deliberante Estudiantil 2024.



"Me sorprende la fuerza de Carmelo para contar todo lo que vivió el y sus compañeros, muchos de los cuales no sobrevivieron", expresó Thiago Bravo al tomar la palabra en un cuarto intermedio.



Por su parte, Carmelo Vinci remarcó: "Este reconocimiento es para toda la Comisión por la Memoria, cada vez más chicos quieren ir a Monte Peloni a conocer la historia", y agregó: "Que este reconocimiento provenga de los pibes es doblemente reconfortante porque ellos son los actores fundamentales para que no se vuelva a repetir la época más oscura del país".



A continuación, el cuerpo declaró de interés legislativo el otorgamiento de la "Matrícula 30.000" a la olavarriense Susana Beatriz Benini por parte del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires, distrito Azul.



La presidenta del colegio profesional, María Virginia Piñeyro, relató la historia de la olavarriense nacida en 1953 en Hinojo que fue secuestrada y torturada en 1978, lo que le provocó problemas de salud mental que la obligaron a jubilarse en forma anticipada luego de ser liberada.



Seguidamente, los concejales aprobaron una resolución declarando de Interés Legislativo Municipal la realización del Programa Jóvenes y Memoria impulsado en Olavarría por la docente Grabriela Vigneau.



En la misma línea, el cuerpo destacó un proyecto elaborado en el marco de dicho programa por estudiantes de la Escuela Secundaria N°15 titulado "Estación de Espigas: Memoria de una Clausura" que retrata las consecuencias que sufrió la localidad rural de Olavarría luego de la clausura de su estación del ferrocarril ocurrida en 1977, durante la última dictadura cívico militar.



Asimismo, fue declarada de interés el lanzamiento del libro "Historias rotas. Locura y suicidio en las cárceles de la dictadura" escrito por las periodistas olavarrienses Claudia Rafael y Silvana Melo.



En un cuarto intermedio, las autoras relatan las historias de vida de los olavarrienses secuestrados por la dictadura Roberto Passucci, Susana Beatriz Benini y Jorge Miguel Toledo, quienes forman parte del libro, junto a otras once.



“En la dictadura se puso en funcionamiento una maquinaria sistemática de la que hablamos muy poco que fue una laboratorio de enloquecimiento. Un grupo de psiquiatras, psicólogos y sacerdotes se ocupaban de captar a los presos más débiles, realmente en peligro psíquico, y trataban de aniquilarlos psíquicamente. No se buscaba matarlos: los suicidios que tenemos no son demasiados, tenemos cuatro en el libro. La idea era destruirlos psicológicamente y que, al salir, se viera en qué se convierten aquellos que se atreven a sublevarse al orden instituido", explicaron.



Durante la sesión especial también se declararon de interés legislativo el cronograma de actividades por la Semana de la Memoria organizada por la Comisión por la Memoria de Olavarría y la 6° Edición del "Cross Country Día de la Memoria" organizado cada 24 de marzo por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría en los alrededores de Monte Peloni.