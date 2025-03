‘Los que solo quieran sumarse porque les dan los números, no van a encajar en nuestro proyecto’

La diputada provincial por La Libertad Avanza, Geraldine Calvella, oriunda de Saladillo y referente de la juventud del partido en la Sección, dialogó con LU32, en torno a cómo están llevando a cabo las relaciones con el PRO. Fue crítica de quienes no bajaron a dar quórum para tratar la suspensión de las PASO, pero confió en que se aprobará este jueves.