Guadalupe Serantes: “Fue difícil, pero en la final pudimos desarrollar nuestro juego y llevar el titulo a Olavarría”

Olavarría se coronó campeón del provincial de parejas damas en Azul. El equipo Integrado por Guadalupe Serantes, Cecilia Esnal y la suplencia de María Maíz, y dirigido por Martín Orradre, superó a la representación local, conformada por Carolina Moldovián y Mónica Paraché.