Vacunación antigripal: "Lo importante es vacunarse todos los años"

En los últimos días, llegaron a la ciudad de Olavarría y la zona las primeras dosis de la vacuna antigripal. Las vacunas ya se encuentran disponibles en los distintos puntos de vacunación tanto del casco urbano como de la zona rural y serrana del municipio.

Sin embargo, es importante señalar que por ahora tienen prioridad para vacunarse el personal de salud y los mayores de 65 años o personas con indicación médica específica, quienes por normativa deben inmunizarse antes que el resto de la población ya que se los considera grupos de riesgo.

“Como siempre le recordamos a la gente que nosotros ya tenemos una población asignada, sabemos cuántas son las personas de riesgo, pero no recibimos todas las vacunas. Las vamos recibiendo y se van distribuyendo por tandas. Entonces puede ser que si tenemos buenas respuestas de la población nos quedemos sin dosis, pero vamos a seguir recibiendo vacunas para que la gente no se desespere y piense que se va a quedar sin vacunación”, aclaró la médica generalista, especializada en salud pública y epidemiología, María del Carmen Weis.

La responsable de Inmunología del municipio también detalló quiénes son las personas que deben vacunarse sí o sí este año:

“El personal de salud, las embarazadas en cualquier momento de su embarazo y hasta 10 días desde que nació el bebé. Los chiquitos de 6 meses a 2 años, los mayores de 65. En el caso de las personas de entre 2 años a 64 años, deben vacunarse quienes tienen factores de riesgo, como inmunocomprometidos, pacientes oncológicos, cardiopatías, diabéticos, renales, EPOC, todas esas personas tienen indicación de vacunación antigripal. Y les recordamos que mucha gente pregunta, pero yo me vacuné el año pasado, sí se vacunó con los virus que estaban circulando el año anterior. Por eso, aunque se hayan vacunado el año pasado, se tienen que vacunar este año nuevamente. Es una vacuna que es anual”, explicó Weis.

Weis además señaló que quienes deban vacunarse con la vacuna antigripal, no necesitarán una orden médica para hacerlo. “Lo importante es que la persona, si ya se ha vacunado otros años, demuestre que se ha vacunado todos los años. Y si tiene una determinada enfermedad, qué medicamento está tomando o qué indicación tiene. Pero no se va a requerir una orden médica para la vacunación antigripal”, señaló la especialista.

Por otro lado, Weis advirtió que “Una persona que esté con fiebre o incubando algún tipo de enfermedad, no es conveniente que se vacune. Los pacientes oncológicos o que están con tratamiento especial, no es que no la tengan que recibir, sino hay que ver, de acuerdo a la medicación que está tomando, en qué momento la puede recibir o la medicación que está recibiendo, pero en realidad no es una contraindicación”.

Weis también recordó la importancia de las medidas preventivas para evitar contagiar y contagiarse de gripe y otras enfermedades respiratorias. “Todas esas enfermedades virales se transmiten de persona a persona. Aparte de la vacunación, es importante el lavado de manos. Si uno está resfriado o está con tos, no hacerlo con la mano para tapar, sino con el pliegue del codo. Procurar tener los lugares ventilados y no fumar adentro de los lugares. Y recordarles también la importancia de la vacunación en los más chiquititos”, detalló Weis.

Por último, María del Carmen hizo referencia al sarampión y a los nuevos brotes que surgieron en la Provincia de Buenos Aires durante este mes:

“El sarampión es una enfermedad que el único reservorio es el ser humano. Entonces, si la persona no está enferma, no va a enfermar a otro chico. Para que esa persona no tenga el virus y no enferme a otro, lo importante es mantener la vacuna y tener unas buenas coberturas de vacunación”, explicó.

“La vacuna para sarampión se da junto con la vacuna triple viral, que cubre para sarampión y rubiola y parotiditis. La reciben los chiquitos, reciben una dosis al año y la otra dosis la recibe a los cinco años, junto con las que serían del ingreso escolar”, detalló Weis.

En relación a los adultos, Weis señaló que: “En los nacidos después del año 1965, cualquier persona adulta tendría que tener dos dosis de triple viral por registro. A veces muchas personas grandes lo han perdido o no lo tienen, pero recuerdan que ya se vacunaron, entonces no hace falta, no es necesario que esté recientemente comprobado que tiene las dosis”.

“En el caso que no sepa que tiene las dosis o no tenga el registro de que las tiene dadas, se realiza la vacunación igual. No pasa nada si ya la tuvo la vacuna y se vuelve a vacunar. Aunque sí es importante recordar que es una vacuna de virus vivo atenuado, a diferencia de la antigripal, entonces las embarazadas o las personas inmunocomprometidas no la pueden recibir, por eso es importante que el resto de la población tenga su vacuna al día para preservar y cuidar a las personas que no la pueden recibir”, concluyó la especialista.