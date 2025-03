‘Conozco jubilados que toman los remedios salteados’

Hubo una nueva manifestación frente a la sede de la Agencia PAMI Olavarría, por parte de autoconvocados este miércoles, en adhesión a lo que pasa todas las semanas en Capital Federal y para visibilizar la situación de los pasivos locales. La unidad móvil de LU32 dialogó con Estela, una de las manifestantes que contó el por qué participaba.