Iñaqui Danesa: “Somos el único club de Bolívar que hace años venimos compitiendo en Básquet”

El ex basquetbolista profesional y actual entrenador de Sport Club Trinitarios de Bolívar se expresó en 60 minutos en la previa al comienzo del torneo de primera. “Los chicos que juegan en nuestro club, ninguno cobra, todos juegan por amor a la camiseta y al deporte”. Dijo Danesa.