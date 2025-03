Cómo narrar el conflicto para las infancias: un cuento sobre Malvinas

Tras pasar una temporada viviendo en Olavarría y trabajando en la biblioteca Crucero Gral. Belgrano, la escritora colombiana Leidy Minota escuchó las experiencias de los excombatientes y se dio cuenta que hacía falta un relato que acompañara todas esas historias. Así nació “Tom, el perro polizón”, un cuento que ayuda a conectar a los niños con la historia de Malvinas.