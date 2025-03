Cristian Roldán: 'Arrancar con un circuito callejero hace que sea una carrera muy dura'

El Ciclista Olavarriense habló en 60 minutos en la previa a la "Doble Bragado" esta tradicional competencia que se llevará a cabo desde este jueves 27 . La 88ª Edición está organizada y fiscalizada por el Club Ciclista Nación, finalizará el domingo 30. La etapa final será en la ciudad de Bragado, con la prueba de 110 kilómetros que se llevará a cabo en el tradicional circuito urbano