Farmacia Mutual: “Ha sido un año de mucho aprendizaje”

La representante legal de la farmacia sindical, Luisina Stuppia, habló en Lu32 al cumplirse un año de su apertura. Recordó que ‘el sueño’ de la institución nació en 2009 y que buscan seguir creciendo. Además, se refirió a IOMA y dijo que están en espera del alta. “Se hicieron todos los trámites, pero no hemos tenido respuesta”, reveló.