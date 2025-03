Endere: “La Provincia tiene que ir a una elección disociada para discutir los problemas propios”

El diputado del PRO Martín Endere estuvo en la Mesa de Café, y se refirió al pedido de suspender las PASO en la Provincia para “asumir su autonomía y discutir sus problemas separados de Nación”. También se expresó en relación al pedido de emergencia hídrica de varios municipios de la región. “Hay casi 2 millones de hectáreas afectadas en el sudeste bonaerense y casi en 450.000 en Olavarría”, graficó.