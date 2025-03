Yanina Pedreira: “Difícil porque son las primeras carreras del año, el cerro es mucho más exigente”

La ganadora del Cross de la memoria habló en 60 minutos. Nos contó su experiencia en este tipo de competencia que no es su especialidad. “Empecé a correr con mi marido y me empezó a gustar, hoy es algo que forma parte de mi vida, no puedo explicar en palabras lo que para mí significa poder correr”. Dijo Pedreira. Foto Emblema Deportivo.