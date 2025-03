Guaminí cumple años y lo celebra con variadas propuestas

La ciudad cumple 149 años y habrá diferentes actividades para conmemorar la fecha. Reconocimientos, feria de emprendedores, música y la posibilidad de redescubrirla por sus atractivas lagunas, las obras de Salamone y el carnaval. “Ya estamos preparando una gran fiesta para los 150”, afirmó el director de Cultura municipal.