Perdieron todo en la inundación y comenzaron las clases en la Estación de Tren

Se trata de la Escuela Rural N°35 “José Lamas” de Mapis, la comunidad rural se vio profundamente afectada ante las intensas precipitaciones que se desataron en las primeras semanas de marzo. Ahora, en medio de la reconstrucción dieron inicio al ciclo lectivo y, entre clase y clase, las familias asisten también a la docente que en época escolar reside en la institución debido a las distancias.