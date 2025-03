Juan Ignacio Barbieri: "Lo primero que pensé fue en mi familia, ellos siempre me apoyaron en todo"

El delantero olavarriense habló en 60 minutos luego de su noche soñada. "Juani" convirtió sus primeros goles en Primera División, que además sirvieron para dar vuelta el partido ante Racing. "Se lo dedico a mi familia, a mis amigos y a los entrenadores que me han formado, recibí muchos mensajes, estoy muy agradecido. Las sensaciones son muy lindas. En lo que va del año me estoy sintiendo muy bien, estoy agarrando ritmo", indicó Barbieri.