Pisano: “Vialidad no puso ni una máquina a disposición”

“Lamentablemente la ausencia del Gobierno Nacional y de Vialidad, ni siquiera recibí un llamado”, sostuvo y remarcó el “calamitoso estado de las rutas nacionales”. Más adelante, el mandatario local precisó que “Vialidad no puso una máquina a disposición, me parece que eso también la comunidad lo tiene que saber. Esto no es gratis, para movilizar hacen falta recursos, entonces o está el estado o quién sacaba a estas personas del agua. La mano invisible en el mercado no las va a sacar”.

En el mismo sentido, Pisano agregó que “como intendente del partido de Bolívar me hubiera gustado que hubiera existido otra solidaridad”, y agradeció a sus pares de la región que “han estado cerca, que han dispuesto de su cuerpo de Bomberos, también de recursos para que pudiéramos concluir en los resultados que concluimos”.

A su vez, mencionó a la empresa de remolques El Trompa. “Como comunidad demostramos en momentos difíciles la unidad y el buen gesto de solidaridad. Bolívar demostró los brazos de la solidaridad”, dijo.

Con información de Presente Noticias