“Somos todos amigos de la infancia y eso hizo que la banda perdure en el tiempo”

Los integrantes de la banda de Rock “Se descoco la Gorda” visitaron los estudios de Lu32 Radio Olavarría. Nos contaron la historia de la agrupación, el origen del particular nombre, sus proyectos, entre los cuales esta sacar un disco propio, y además interpretaron temas en vivo.