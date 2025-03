“Adolescencia ya está destinada a ser la serie del año”

Tomas Kessler analizó el fenómeno de la serie furor de Netflix. La trama gira en torno a Jamie, un joven de 13 años que es arrestado, acusado de asesinar a una compañera de clase. Cada episodio está rodado en plano secuencia, es decir, sin cortes de cámaras, mediante una continuidad total de una escena. La miniserie se estrenó en Netflix el 13 de marzo, con gran éxito de crítica por su dirección y guion, así como por su atmósfera y actuaciones.