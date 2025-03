Un 'Toro' en su rodeo...

Con un gran gol de Rubén Tarasco, Racing obtuvo una trabajosa victoria frente a Empleados de Bolívar en el Buglione. El partido no fue bueno, en el primer tiempo el Chaira manejó la pelota, pero no tuvo sorpresa. En el segundo mejoró y tras un gran centro “El Toro” Tarasco conectó de cabeza y Racing se quedó con los tres puntos, en un encuentro que no tuvo más emociones que el gol.