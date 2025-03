Jornada por la Visibilidad Travesti Trans este lunes

Será en el marco del Día Internacional, a las 16 hs en el Paseo Jesús Mendía. Victoria Altavista, activista trans y coordinadora del Espacio de Diversidad y Disidencias del Sindicato de Trabajadores Municipales, habló en Lu32 y aseguró que es un día de memoria y de lucha. La actividad tendrá micrófono abierto y música.