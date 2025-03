“En 2003, la ley de deudores alimentarios casi no pasó porque eran mayoría hombres”

“El registro de deudores alimentarios morosos fue una ley que costó mucho trabajo sacarla. De hecho, yo presenté el proyecto en el año 2000, luego de nuevo en 2003, cuando salió. Salió en mayo del 2003. Y en el orden nacional, salió más de 10 años. La provincia de Buenos Aires prácticamente fue pionera en el registro de deudores alimentarios”, narró Alicia Tabarés al aire de LU32.

Sin embargo, la ex diputada contó que lograr la aprobación de su proyecto llevó mucho tiempo y esfuerzo. Según Tabarés, esto se debió a que la Cámara estaba compuesta en su mayoría por hombres y el proyecto era “boicoteado”. “En ese momento, en el 2000, en el 2003, éramos muy pocas las mujeres que estábamos y que podíamos luchar por este tema. Y lo cajoneaban, o lo dormían demasiado en cada comisión”, recordó.

Respecto a la actualidad parlamentaria de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Alicia Tabarés señaló el rol de las redes sociales como forma de acentuar las diferencias. “Yo creo que las diferencias siempre estuvieron, pero hoy están muy mediatizadas. Es decir, en el tiempo que yo estuve, las redes sociales no existían. Twitter, bueno, de X se llama ahora, tampoco existía. No puede ser que la política se discuta a través de Twitter. Es absolutamente ilógico. Porque lo que se manda son mensajes, pero vos no estás conversando o tratando de llegar a un acuerdo con el otro”, señaló la ex diputada.

Para Tabarés, el problema radica en que “realmente no hay voluntad de llegar a acuerdos” y eso se “mediatiza” en lo que se conoce como “escándalos”. “Vivimos de escándalo en escándalo. A veces no es para tanto, pero me parece que es fundamental el rol de las redes sociales, que no tienen la culpa por sí mismas, sino que hay políticos que las usan demasiado. En vez de acercarse a hablar con el otro, hablan a través de la red social. Y bueno, entonces realmente no hay voluntad de llegar a un acuerdo”, concluyó Tabarés.