"Hay que recuperar la tranquilidad y que los chicos puedan disfrutar de la noche sabiendo que se vuelven a casa”

Los bloques de Juntos y el PRO presentaron un pedido de informes al Municipio para saber si se está implementando el dispositivo “Nocturnidad y Micaela”. La concejal Amespil afirmó que ven con preocupación la noche en Olavarría aunque señaló que “hay que atenderla” y llevar tranquilidad a las familias.