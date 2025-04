Franco Hammerschmidt: “No estamos pasando un buen momento”

El jugador de Hinojo habló del mal momento que atraviesa el equipo, aun no han sumado puntos y tampoco han convertido goles. Hammerschmidt remarcó que es complicado que puedan entrenar todos juntos en la semana debido a los horarios laborales de los futbolistas, deben entrenar en tres turnos diferentes y eso complica el trabajo en el día a día. “el miércoles tenemos que ganar si o si, es la última chance que tenemos para aspirar a algo en el torneo”. Dijo el defensor-volante de Hinojo.