“Nunca va a haber un día de la visibilidad trans ni del orgullo que sea puro festejo”

En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Travesti-Trans, la comunidad LGBT se reunió en el Paseo Jesús Mendía para conmemorar esta fecha, manifestar su lucha y elevar reclamos. También continúan el pedido de justicia por Mara Navarro.