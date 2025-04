"Desde Provincia hay que apoyar para que Olavarría pueda asumir ese rol regional de cuidado"

La unidad móvil de Radio LU32 conversó con el ministro de Salud bonaerense en la previa del Pre Congreso organizado en el Centro de Convenciones. Este Pre Congreso abordará problemáticas relacionadas a la Región Sanitaria IX, y sirve como preparación para el Congreso Provincial de Salud que se realizará en Mar del Plata el 28, 29 y 30 de abril.