Galperin, el argentino más rico según Forbes

La revista Forbes publicó su edición anual de multimillonarios y este año se alcanzó un nuevo hito: la lista incluye a 3.028 empresarios, inversores y herederos, 247 más que el año anterior, lo que refleja un incremento sostenido en el número y en la riqueza de los individuos de este selecto grupo.

El informe destaca que el patrimonio acumulado de los multimillonarios del mundo asciende a US$16,1 billones, casi 2 billones más que en 2024. Estados Unidos encabeza la lista con 902 multimillonarios, seguido por China (516, incluyendo Hong Kong) e India (205), representando más de la mitad del listado.

La cifra total de multimillonarios proviene de 76 naciones y dos territorios semiautónomos, con nuevas apariciones como Albania y el regreso de Arabia Saudita, que vuelve a figurar con 15 nombres tras una purga en 2018.

El patrimonio promedio de los multimillonarios se sitúa en US$ 5.300 millones, superando en US$ 200 millones la cifra del año anterior. Por primera vez en la historia, tres personas han superado los US$ 200.000 millones, integrando el “Club de los US$ 100.000 millones”, cuya cúpula se ha incrementado a 15 miembros, en comparación con 14 del año pasado y ninguno en 2017. Este grupo de centibillonarios concentra US$2,4 billones, superando la suma de los 1.500 multimillonarios más pobres.

El top 5 y las caras nuevas

El ránking de los más ricos lo lidera Elon Musk, con una fortuna estimada en US$342.000 millones, seguido por Mark Zuckerberg de Meta (US$216.000 millones), Jeff Bezos de Amazon (US$215.000 millones) , Larry Ellison de Oracle (US$192.000 millones) y Bernard Arnault (US$178.000 millones), cuya posición ha sufrido una caída al alcanzar US$178.000 millones, la más baja desde 2017. Forbes basó sus cifras en cotizaciones bursátiles y tipos de cambio actualizados al 7 de marzo de 2025.

Entre las caras nuevas, se suman 288 individuos, entre los que destacan figuras como Bruce Springsteen, Arnold Schwarzenegger y Jerry Seinfeld, cada uno con fortunas cercanas a US$1.100-1.200 millones, así como el polémico magnate cripto Justin Sun y empresarios de inteligencia artificial de firmas como Anthropic, CoreWeave y DeepSeek.

La lista también revela que solo el 13,4% de los multimillonarios son mujeres, un porcentaje ligeramente superior al 13,3% del año pasado. La mayoría de ellas heredó su fortuna; sin embargo, solo 113 mujeres han construido su riqueza de forma independiente. Entre las mujeres destacadas se encuentran Alice Walton, heredera de Walmart, y la naviera suiza Rafaela Aponte-Diamant, con US$37.700 millones.

Esta edición histórica de Forbes no solo resalta el crecimiento en número y riqueza de los multimillonarios a nivel global, sino que también evidencia la concentración de fortunas que supera al PBI de casi todos los países del mundo, excepto Estados Unidos y China.

El ránking argentino

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre –conocido como “el eBay de América Latina” y presente en 18 países– se posiciona en el puesto 382 con una fortuna estimada en US$8.000 millones, ubicándose así entre las 500 personas más ricas a nivel mundial.

En el puesto 605 se encuentra Paolo Rocca, líder del Grupo Techint, quien ostenta un patrimonio de US$5.800 millones. Le sigue Eduardo Eurnekian, dueño de Corporación América y gestor de Aeropuertos Argentina, con US$3.400 millones, lo que lo sitúa en el puesto 1.072 del ranking.

Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy Group, figura en el puesto 751 con un patrimonio de US$4.800 millones. A pesar de aparecer en la lista de Uruguay, Bulgheroni es de origen argentino.

En el puesto 2.233 se encuentra Eduardo Costantini, empresario financiero y desarrollador inmobiliario, creador del museo Malba, con una fortuna estimada en US$1.500 millones.

Como novedad, ingresó al ránking Delfín Jorge Ezequiel Carballo, cofundador de Macro Compañía Financiera –actual Banco Macro–, con un patrimonio de US$1.200 millones, ubicándolo en el puesto 2.623. (DIB)