José Maxwell: “Estamos con muchas ganas y muy motivados”

Este miércoles, comienza la participación de Ciudad de Bolívar en el torneo Federal juvenil que organiza el consejo federal. En este convenio con Balonpie, la Sub-13, Sub-15 y Sub-17 viajarán a Bahía Blanca para enfrentar a Olimpo, por la Zona 6 Bs As Sur. En 60 minutos, dialogamos con el entrenador José Maxwell.