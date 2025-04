Fue hallado el septuagenario que era buscado

Desde las Fuerzas de Seguridad se había dado a conocer la búsqueda a los medios de comunicación el domingo por la noche.

Familiares, tiempo antes, explicaron que intentaron radicar una denuncia que no les fue tomada. Insistieron, ante la consulta de LU32, que el hombre no estaba en sus cabales y no entendía que estaba en prisión. Sumaron como dato que la pulsera electrónica que lo monitoreaba en su vivienda de barrio Independencia, no funcionaba.

Por el lado de las autoridades policiales, explicaron que se estaba buscando al hombre desde el jueves que desapareció, pero que no se había dado a conocer a los medios de comunicación, porque la búsqueda se hacía a través de los efectivos. También, fuentes de la investigación a las que pudo acceder LU32, manifestaron que se estaba determinando qué había sucedido con la pulsera electrónica, que era monitoreada por el SPB desde La Plata.

Al haber un pedido de detención, en las próximas horas se lo trasladará a una unidad penal, presuntamente, la número 2.

Según lo expresado por su hija a Radio Olavarría, el hombre está con un estado de salud precario y, agregó, no dejaron que lo acompañe al lugar de detención.