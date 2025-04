“Es muy importante que el libro infantil tenga su propio día”

Foto: Salim Ediciones

Diego Rojas, escritor olavarriense con 18 libros publicados, habló en Lu32 sobre el Día Internacional del Libro Infantil, que se celebra este miércoles 2 de abril. Destacó la importancia de la lectura en niñas y niños, y aclaró que pese a los avances tecnológicos, el libro no ha desaparecido. También se refirió a su proceso de escritura y a su última obra, próxima a publicarse.