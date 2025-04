Cecilia Fernández: 'Que una persona que esté cerca de los 40 años, corra y gane, no es bueno'

La ganadora de "La carrera de Malvinas" habló en exclusiva con 60 minutos. Cecilia remarcó que ganó la carrera sin el entrenamiento adecuado, que la competencia hoy no es su prioridad y sembró el debate al decir que en la categoría damas falta más competitividad.