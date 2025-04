“No podemos permitirnos olvidar”

El monumento “Malvinas, Héroes y Veteranos de Guerra” fue el escenario elegido para el acto oficial por un nuevo aniversario de la gesta. “El mejor homenaje a nuestros caídos es hacer un minuto de silencio en nuestros corazones”, afirmó en su discurso el veterano Pablo Zeballos.