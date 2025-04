“La conexión aérea va a ayudar a desarrollar y a que se creen nuevos negocios”

El vuelo inaugural de Hummings Airways se llevó a cabo en el aeródromo local y el CEO de la empresa remarcó la importancia de poder contar con una conexión rápida a la ciudad de Buenos Aires. “Olavarría es una ciudad pujante y con mucho desarrollo”, afirmó Francisco Errecart. Precios diferenciados y vuelos de ida y vuelta los jueves.