“Vemos que una de las falencias es la planificación y la gestión de los emprendimientos”

El Taller de Gestión Emprendedora, que organiza el área de la Economía Popular del municipio, tiene que como objetivo brindar apoyo y estructura para aquellos que recién comienzan y también para los que ya tienen en marcha un proyecto. Serán seis encuentros, a partir del 15 de abril, y ya abrió la inscripción.